Kirche : Hamburgs Erzbischof Heße feiert letzten Online-Gottesdienst

Mehr als zwei Monate lang hat der Hamburger Erzbischof Stefan Heße täglich Gottesdienste aus der bischöflichen Hauskapelle live ins Internet übertragen. Nun wird das Online-Angebot am Samstag zum vorerst letzten Mal ausgestrahlt, wie das Erzbistum Hamburg am Donnerstag mitteilte. «Ich bin dankbar für diese neue Erfahrung. Trotz der medialen Distanz konnte ich mit vielen Menschen in Beziehung sein. Das zeigen mir auch die positiven Rückmeldungen», sagte Heße laut Mitteilung. Die Übertragungen hätten durchschnittlich mehr als 1000 Aufrufe pro Tag gehabt.

von dpa

28. Mai 2020, 13:56 Uhr

Am Pfingstsonntag, 10.00 Uhr, wird Heße wieder öffentlich im St.-Marien-Dom predigen. Allerdings nur gemeinsam mit maximal 90 Gläubigen, damit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte das Erzbistum Hamburg alle katholischen Gottesdienste abgesagt und seit dem 19. März die Gottesdienste aus der Hauskapelle live ins Internet übertragen. Zum Erzbistum Hamburg gehören rund 400 000 Katholiken in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg.