Kirche : Hamburgs Erzbischof warnt vor Antisemitismus

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat den «modernen Antisemitismus» als ernsthafte Gefahr bezeichnet. Dieser zeige sich oft versteckt in Andeutungen, Unterstellungen oder auch offen in sogenannter Israelkritik. Rassismus, Menschenverachtung und Antisemitismus dürften aber keinen Raum in unserer Gesellschaft gewinnen, betonte der Erzbischof in seiner Weihnachtsbotschaft. Er rief dazu auf, gemeinsam gegen solche Tendenzen zu arbeiten. Heße erinnerte in dem Zusammenhang auch an die jüdische Herkunft von Jesus Christus: «Wenn ich in diesem Jahr an Weihnachten denke, denke ich an eine junge jüdische Familie, die bald auf der Flucht sein wird.»