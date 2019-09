Gesundheit : Handfehlbildung bei Neugeborenen: Keine Häufung in MV

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es aktuell keine auffällige Häufung von Fehlbildungen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Die Krankenhäuser mit Geburtsstationen erfassten Fehlbildungen von Neugeborenen, erklärte ein Ministeriumssprecher. In regelmäßigen Treffen der Kliniken würden die Daten analysiert. «Auffällige Häufungen von Fehlbildungen lassen sich aus den bisherigen Statistiken nach Mitteilung der Krankenhausgesellschaft nicht erkennen.»

von dpa

18. September 2019, 13:19 Uhr

Nach einer Häufung von Handfehlbildungen an einer Klinik in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) gehe darüber hinaus aber ein Schreiben des Gesundheitsministeriums an die Krankenhäuser mit Pädiatrie und Geburtshilfe. Dabei würden Informationen zu möglichen Fehlbildungen abgefragt, so der Sprecher.

Im Gelsenkirchener Sankt-Marien-Hospital Buer waren in zwölf Wochen drei Kinder mit fehlgebildeten Händen geboren worden. «Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig», hatte die Klinik mitgeteilt.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte erklärte, Fehlbildungen könnten unterschiedliche Ursachen haben. Er forderte ein bundesweites Register.