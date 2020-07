Prozesse : Handtaschen-Raubserie: Opfer halten Angeklagten für Täter

Im Prozess um eine Handtaschen-Raubserie in Neubrandenburg haben zwei bestohlene Frauen den Angeklagten vor Gericht als Täter identifiziert. «Ich habe ihn damals kurz gesehen und er ist es», sagte eine 80-Jährige am Donnerstag am Amtsgericht Neubrandenburg. Ähnlich äußerte sich eine inzwischen 83 Jahre alte Frau, die bei einem der Überfälle vor vier Jahren schwer verletzt worden war. Kurz zuvor sei der Täter noch mit ihr in das Hochhaus gegangen und habe sie gefragt, ob er ihr «behilflich sein kann». Kurz darauf habe ihr derselbe Mann die Handtasche entrissen und sie dabei fast zwei Stockwerke die Treppen hinuntergezogen und -gestoßen.

von dpa

23. Juli 2020, 13:20 Uhr