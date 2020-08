Prozesse : Handtaschen-Raubserie: Plädoyers und Urteil erwartet

Am Amtsgericht Neubrandenburg soll am heutigen Mittwoch (9.00 Uhr) ein Prozess um eine Handtaschen-Raubserie in Neubrandenburg abgeschlossen werden, die für viel Unruhe sorgte. Das Gericht will zuerst noch einen Zeugen hören, der den Täter gesehen haben soll. Danach sollen die Plädoyers aller Seiten gehört und dann ein Urteil verkündet werden. Dem 30-jährigen Angeklagten wird schwerer Raub in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung vorgeworfen. Der Mann soll im Frühjahr 2016 in Neubrandenburg mindestens drei ältere Frauen überfallen und dabei 176 Euro erbeutet haben. Dabei wurde eine heute 83-jährige Rentnerin so schwer verletzt, dass sie mehrfach operiert werden musste. Die Frau tritt als Nebenklägerin auf.

von dpa

19. August 2020, 03:06 Uhr