Prozesse : Handtaschenraubserie mit Schwerverletzter: Prozess beginnt

Vor dem Amtsgericht Neubrandenburg beginnt am heutigen Montag (09.00 Uhr) ein Prozess um eine Serie von Handtaschen-Raubfällen in Neubrandenburg. Dabei wird einem 30-jährigen Mann vorgeworfen, im Frühjahr 2016 mindestens drei ältere Frauen überfallen zu haben, wobei ein 79 Jahre altes Opfer dabei schwer verletzt wurde. Er muss sich wegen Raubes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung verantworten.

von dpa

20. Juli 2020, 06:04 Uhr