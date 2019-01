Handwerk : Handwerk auf Nachwuchssuche: Tag der offenen Tür in Schwerin

Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern verstärkt seine Nachwuchswerbung und macht dieses Jahr die Fachkräftesicherung zum Arbeitsschwerpunkt. Nur wenn das Handwerk genügend Fachkräfte gewinne, könne es seine Leistungen auch in Zukunft in der erwarteten Güte bringen, betonte Peter Günther, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern im Land. Er lud Schüler und Eltern heute zum Tag der offenen Tür im Bildungs- und Technologiezentrum Schwerin ein.

von dpa

26. Januar 2019, 11:15 Uhr

Rund 50 Aussteller stellten dort an Ständen und in Werkstätten ihr Handwerk vor, informierten über die Berufsausbildung und böten freie Ausbildungsplätze an. Den Angaben zufolge sind in den Lehrstellenbörsen der beiden Kammern ein halbes Jahr vor Schuljahresende bereits 900 offene Stellen gemeldet. Trotz leicht gestiegener Zahl von neuen Ausbildungsverträgen war im vergangenen Herbst etwa jede dritte Lehrstelle im Handwerk unbesetzt geblieben.