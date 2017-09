Ausbildung : Handwerk findet mehr Lehrlinge

Rostock/Schwerin (dpa/mv) - Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres ein kräftiges Plus an Lehrlingen, kann aber dennoch ein Viertel der angebotenen Stellen erneut nicht besetzten. Wie die beiden Kammern am Montag mitteilten, wurden bis Ende August 1565 neue Ausbildungsverträge geschlossen. Das seien knapp 120 oder 8,2 Prozent mehr gewesen, als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Dabei fiel der Zuwachs im Westen des Landes stärker aus als in der Mitte und im Osten. Besonders gefragt war erneut der Beruf des Kfz-Mechatronikers, den 293 junge Leute erlernen wollen. Viele neue Lehrlinge gibt es auch wieder in den Bereichen Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie im Friseurhandwerk. Doch blieben landesweit 564 Ausbildungsplätze im Handwerk frei.

erstellt am 04.Sep.2017 | 13:37 Uhr