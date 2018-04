Handwerk : Handwerk: Konjunkturumfrage mit Spitzenwerten

von dpa

11. April 2018, 12:33 Uhr

Der Aufschwung im Handwerk Mecklenburg-Vorpommerns hält an und schürt die Hoffnung auf weiterhin gute Geschäfte. In den jüngsten Konjunkturumfragen der beiden Kammern schätzten gut neun von zehn befragten Betrieben ihre aktuelle Geschäftslage als gut oder befriedigend ein. Das war nach Kammerangaben vom Mittwoch der bislang höchste Umfragewert. Dabei zeigten sich die Handwerker in Westmecklenburg mit einem Anteil von 92 Prozent minimal zufriedener als ihre Kollegen in der Mitte und im Osten des Landes. Dort bewerteten 90 Prozent ihre Geschäftslage als gut oder befriedigend. Der Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung im Handwerk fiel landesweit noch besser aus. Landesweit sind etwa 20 000 Handwerksbetriebe aktiv.