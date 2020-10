Das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern ist relativ gut durch die Corona-Krise gekommen, fordert aber dringend die Einführung des landesweiten Azubi-Tickets. Das sagte der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern Axel Hochschild am Donnerstag anlässlich der Ehrung besonders aktiver ehrenamtlicher Handwerker in Waren an der Müritz.

von dpa

01. Oktober 2020, 15:45 Uhr