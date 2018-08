Kriminalität : Hanffeld mit 1000 Pflanzen in Kleingarten entdeckt

von dpa

01. August 2018, 12:13 Uhr

Die Polizei hat in einer Kleingartenanlage in Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) mehr als 1000 Hanfpflanzen entdeckt. Sie war darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein 52-Jähriger in seinem Garten Hanf anbaut. Die Pflanzen waren zwischen 30 und 200 Zentimeter hoch. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dabei werde auch geprüft, ob die Pflanzen als Nutzpflanzen angebaut wurden oder der Drogenherstellung dienen sollten.