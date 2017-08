Prozesse : Hanfplantage im Küchenstudio: Prozess wird fortgesetzt

Am Landgericht Neubrandenburg wird am Montag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogendealer aus Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fortgesetzt. Der 46-Jährige soll eine Hanfplantage mit rund 1000 Pflanzen in einem ehemaligen Küchenstudio betrieben haben. Die Anlage war im Februar 2017 ausgehoben worden. Dabei wurden auch acht Kilogramm Cannabis entdeckt. Am zweiten Prozesstag sollen unter anderem Polizisten gehört werden, die bei der Durchsuchung und Ermittlungen dabei waren. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten illegalen Drogenhandel in größerem Stil vor. Er habe seinen Lebensunterhalt davon bestritten.