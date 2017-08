Prozesse : Hanfplantage in Küchenstudio: Dreieinhalb Jahre Haft

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Der Betreiber einer Cannabisplantage in einem früheren Küchenstudio in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Neubrandenburg sprach den 46-Jährigen am Donnerstag des illegalen Drogenhandels schuldig. «Sie sind ein Wiederholungstäter und ein Bewährungsversager», sagte der Richter dem Angeklagten. Der Mann hatte gestanden, die Anlage mit rund 1000 Pflanzen ab Herbst 2016 aufgebaut zu haben. Er habe damit seinen Lebensunterhalt bestreiten wollen. Die Polizei hatte die Anlage im Februar beschlagnahmt. Mit dem Urteil blieb das Gericht, das einen «minderschweren Fall» sah, unter der Forderung der Staatsanwaltschaft.

von dpa

31.Aug.2017