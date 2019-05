Fußball : Hannover 96 testet in der Vorbereitung bei Hansa Rostock

von dpa

Absteiger Hannover 96 testet zwei Wochen vor dem Start in die 2. Fußball-Bundesliga beim Drittligisten Hansa Rostock. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Start der Vorbereitung ist am 17. Juni. Fünf Tage später absolvieren die Niedersachsen ihr erstes Testspiel beim Kreisligisten Mellendorfer TV. Mit den Partien beim TSV Bemerorde (23. Juni), 1. FC Wunstorf (28. Juni), Lüneburger SK (29. Juni) und Rostock (13. Juli) wurden weitere Partien festgelegt. Die neue Saison in der 2. Liga startet am 26. Juli. Eine Woche zuvor (20. oder 21. Juli) findet in der HDI Arena die Saisoneröffnungsfeier statt. Der Gegner ist noch nicht bekannt.