Literatur : Hans-Fallada-Tage mit neuen Büchern und Kinderfest

Auf dem einstigen Anwesen des Schriftstellers Hans Fallada (1893-1947) in Carwitz bei Feldberg beginnen am heutigen Freitag die diesjährigen Hans-Fallada-Tage. Die Fallada-Gesellschaft begeht damit den 125. Geburtstag des Autors der neuen Sachlichkeit am 21. Juli.

von dpa

20. Juli 2018, 01:54 Uhr

Sein Werk stößt nach Angaben der Vorsitzenden der Gesellschaft, der Germanistin Patricia Fritsch-Lange, in der Literaturwissenschaft auf zunehmendes Interesse. Zum Beginn der Tage werden drei Bücher vorgestellt, darunter ein Briefwechsel Falladas mit seinem Lektor Friedo Lampe und ein Band mit bislang unbekannten Erzählungen. Am Samstag wird ein Kinderfest in «Falladas geheimnisvollem Zaubergarten» am See gefeiert und Falladas Sohn Achim Ditzen liest aus bislang unveröffentlichten Briefen des Schriftstellers mit seinen Schwestern. Am Sonntag erwartet die Besucher ein literarischer Spaziergang durch den Ort, an dem Fallada mit seiner Familie in der Zeit des Nationalsozialismus lebte.