Krankheiten : Hansa bereitet Neustart vor: Für jedes Team zwei Kabinen

Beim FC Hansa Rostock laufen die Vorbereitungen auf eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf Hochtouren. Hinter den Kulissen wird beim Fußball-Drittligisten alles getan, um die Bedingungen des Hygienekonzeptes des Deutschen Fußball Liga (DFL) zu erfüllen. Jede Mannschaft werde zwei Kabinen haben, sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen der «Ostsee-Zeitung» (Mittwoch).

von dpa

13. Mai 2020, 11:56 Uhr

Der Wellnessbereich in den Katakomben des Ostseestadions wird nicht freigegeben. «Es darf in kleinen Gruppen mit Beachtung der Hygiene-Regeln geduscht werden», ergänzte Pieckenhagen. Der Betreuerstab werde entsprechend den Vorgaben so klein wie möglich gehalten. «Die Delegation wird eine Stärke von 18 Spielern sowie sechs Trainern und Betreuern haben», sagte Hansas Sportvorstand.

Die 3. Liga will am 26. Mai wieder spielen. Die Diskussion darüber ist allerdings sehr kontrovers. Momentan gibt es nur eine knappe Mehrheit unter den 20 Vereinen, die für eine Fortsetzung des Spielbetriebs plädiert.