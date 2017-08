Fußball : Hansa: Bischoff gesperrt, Trio nicht fit

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Für den Ausfall von Regisseur Bischoff plant Dotchev eine Doppellösung. «Bryan Henning und Stefan Wannenwetsch können in der Zentrale spielen», sagte der 51-Jährige. Der letzte Neuzugang Marcel Hilßner könnte trotz der Anpassungsprobleme an das neue Umfeld wie schon im DFB-Pokal gegen Hertha BSC (0:2) zur Startelf gehören. «Er ist sehr lernwillig und bringt alles mit, was wir gesucht haben», sagte der Hansa-Coach über den offensiven Mittelfeldakteur.

Dotchev erwartet beim Zweitliga-Absteiger eine überaus schwierige Aufgabe. «Vom Personal her haben sie eines der besten Teams der Liga. Der schlechte Start macht sie noch gefährlicher. Wenn wir nicht 100 Prozent bei der Sache sind, bekommen wir Probleme», meinte er. Mehr als 1000 Schlachtenbummler werden die Hanseaten unterstützen.

Website FC Hansa

Facebook Hansa Rostock

Twitter Hansa Rostock

3. Liga bei dfb.de

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 14:10 Uhr