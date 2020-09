Fußball : Hansa-Chef: Keine gravierenden Corona-Verstöße im Pokalspiel

Hansa Rostocks Vorstandschef Robert Marien hat ein positives Fazit des Hygienekonzeptes für das DFB-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart (0:1) gezogen. Gravierende Verstöße habe es keine gegeben, auch nicht auf der Südtribüne des Ostseestadions, dem Block der Fanszene. «Rein optisch sah das so aus, hat aber viel mit dem Stehen zu tun. Es ist halt viel Masse, die die Sitze verdeckt. Prozentual war es die gleiche Auslastung wie auf den anderen Tribünen», sagte Marien am Montag in Rostock.

von dpa

14. September 2020, 12:47 Uhr