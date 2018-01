Fußball : Hansa-Coach Dotchev lobt Breier: «Von jetzt auf gleich da»

Hansa Rostocks Trainer Pavel Dotchev hat Neuzugang Pascal Breier schon nach wenigen Tagen in den höchsten Tönen gelobt. «Er ist gekommen und war von jetzt auf gleich da, als hätte er nie woanders gespielt. Es macht Spaß, ihm zuzugucken, wie er arbeitet», sagte der 52-Jährige den «Norddeutschen Neuesten Nachrichten» (Dienstag). Breier habe ein gutes Spielverständnis und gehe weite Wege.

von dpa

16. Januar 2018, 14:39 Uhr

Hansa hatte den 25 Jahre alten Angreifer Ende vergangenen Jahres vom Regionalligisten VfB Stuttgart II verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2019 ausgestattet. Breier hatte für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart in der laufenden Saison in 22 Spielen elf Tore erzielt. Der Stürmer bringt die Erfahrung von 143 Drittliga-Spielen mit an die Ostseeküste.

Es deutet vieles darauf, dass Breier am kommenden Samstag (14.00 Uhr) zu Hansas Liga-Auftakt des Jahres gegen die SG Sonnenhof Großaspach in der Startelf steht. Für den Gegner aus Schwaben bestritt er zwischen 2015 und 2016 insgesamt 36 Ligaspiele und erzielte elf Tore, eines davon auch gegen seinen jetzigen Arbeitgeber.