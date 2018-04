Fußball : Hansa drohen weitere Abgänge: Benyamina und Henning zögern

Dem Fußball-Drittligisten Hansa Rostock droht zum Saisonende der Abgang weiterer Leistungsträger. Angreifer Soufian Benyamina und Mittelfeldspieler Bryan Henning haben die vorliegenden Vertragsangebote noch nicht angenommen. «Bei beiden stehen die Zeichen auf Trennung. Aber solange es nicht amtlich ist, habe ich Hoffnung, dass sich das noch ändert», sagte Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Köln.

von dpa

26. April 2018, 13:40 Uhr

Der 28 Jahre alte Benyamina spielt seit August 2015 für Hansa und ist in der laufenden Saison mit elf Treffern aus 30 Einsätzen bester Torschütze. Henning (23) steht seit vergangenem Sommer in Diensten der Rostocker und hat sich mit 32 Einsätzen und drei Toren auf Anhieb in die Stammelf gespielt. Vor dem Duo hatte bereits Torhüter Janis Blaswich eine Weiterverpflichtung ausgeschlagen. Sechs Spieler haben von Vereinsseite keine neuen Angebote erhalten.

Der Tabellenfünfte aus Rostock reist nach dem 2:0 über Wehen Wiesbaden zuversichtlich zum Tabellensiebten Köln. «Wir können befreit aufspielen. Ich bin zuversichtlich, dass wir punkten», sagte Dotchev. Die Personallage hat sich etwas entspannt. Verteidiger Vladimir Rankovic, Benyamina und dessen Sturmkollege Tim Väyrynen werden wieder zum Kader gehören.