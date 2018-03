Fußball : Hansa mit Sorgen nach Bremen: Riedel gesperrt, Scherff krank

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock reist mit personellen Sorgen zum Auswärtsspiel am Freitag (19.00 Uhr) beim Tabellen-Vorletzten Werder Bremen II. Innenverteidiger Julian Riedel ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt, Mittelfeldspieler Lukas Scherff erkrankt. Für Rechtsaußen Marcel Hilßner ist die Saison nach dem Kreuzbandriss, den er sich am vergangenen Freitag im Training zugezogen hat, ohnehin beendet. Zudem ist auch noch Linksverteidiger Fabian Holthaus angeschlagen.

von dpa

01. März 2018, 14:58 Uhr

Dennoch gehen die Hanseaten angesichts von vier Siegen aus den zurückliegenden fünf Ligaspielen als Favorit in die Partie, die wegen des zu erwartenden großen Zuschauerandrangs im Weserstadion ausgetragen wird. «Jeder erwartet von uns einen Sieg, aber so einfach wird es nicht. Wir müssen eine Top-Leistung abrufen. Bremen ist eine Wundertüte», sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag.

Für die Rostocker wird der März der Gradmesser, ob die Ambitionen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga genährt werden können. «Es wartet eine sehr wichtige Phase auf uns. Sieben Spiele im März werden an den Kräften zehren», sagte Dotchev.