Fußball : Hansa ohne Henn und Dorda ins Trainingslager

Hansa Rostock geht unter dem neuen Trainer Dotchev erstmals nach drei Jahren in der Saisonvorbereitung wieder in ein Trainingslager. Testhöhepunkt ist am 17. Juli ein Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Mit Henn und Dorda verlassen zwei weitere Stammspieler den Club.