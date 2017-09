Fußball : Hansa Rostock daheim weiter sieglos: 1:1 gegen FSV Zwickau

Hansa Rostock bleibt in der 3. Fußball-Liga unter Trainer Pavel Dotchev in dieser Saison daheim weiter sieglos. Die Mecklenburger kamen am Dienstagabend über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen den FSV Zwickau nicht hinaus und warten nun schon seit dem 5. April, als der MSV Duisburg mit 1:0 bezwungen wurde, auf einen Dreier vor heimischer Kulisse. Willi Evseev (27. Minute) erzielte vor 10 700 Zuschauern im Ostseestadion das einzige Tor für die Hanseaten, die nun schon seit vier Spielen nicht mehr gewonnen haben. Robert Koch (33.) traf für die Gäste.