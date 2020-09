Fußball : Hansa Rostock feiert Auftaktsieg gegen MSV Duisburg

Hansa Rostock hat am Samstag mit einem verdienten 3:1 (0:1)-Heimsieg über den MSV Duisburg einen erfolgreichen Einstand in die neue Saison der 3. Fußball-Liga gefeiert. Pascal Breier (65. Minute, 75.) und Jan Löhmannsröben (56.) erzielten vor 7125 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für das Team von Trainer Jens Härtel. Lukas Scepanik (32.) hatte die Gäste in Führung gebracht.

von dpa

19. September 2020, 19:00 Uhr