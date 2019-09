Fußball : Hansa Rostock feiert in Braunschweig den ersten Auswärtssieg

Hansa Rostock hat mit einem 2:1 (2:1) bei Eintracht Braunschweig den ersten Auswärtssieg in der 3. Fußball-Liga geschafft. Nico Neidhart (3. Minute) und Pascal Breier (35.) erzielten am Sonntag vor 22 179 Zuschauern im Eintracht-Stadion die Tore für das Team von Trainer Jens Härtel, das die Distanz zur Abstiegszone nach dem zweiten Dreier in Folge vergrößerte. Marcel Bär (38.) traf für die Gastgeber, die die Tabellenführung einbüßten.

von dpa

15. September 2019, 16:18 Uhr

Mit dem frühen Führungstor durch Neidhart, der eine ansehnliche Kombination zu seinem ersten Treffer im Hansa-Trikot abschloss, erwischten die Gäste vor der tollen Kulisse einen Start nach Maß. Breiers drittes Saisontor war aber keine Vorentscheidung, weil die Eintracht umgehend eine Antwort parat hatte.

In der zweiten Halbzeit hatten sich die von mehr als 2000 Schlachtenbummlern unterstützten Mecklenburger teils stürmischer Attacken zu erwehren. Die Defensive stand jedoch wie schon im ersten Abschnitt gut und ließ nur wenige Gelegenheiten der Gastgeber zu.