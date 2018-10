Fußball : Hansa Rostock feiert zweiten Auswärtssieg

Hansa Rostock hat am Dienstagabend mit einem 1:0 (1:0) im Nachholspiel beim Halleschen FC den zweiten Auswärtssieg der Saison in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Cebio Soukou (3. Minute) erzielte vor 10 781 Zuschauern in der Erdgas Arena das Tor für das Team von Trainer Pavel Dotchev, das sich auf Rang sieben verbesserte. Die Partie war ursprünglich für den 29. September angesetzt, musste aber abgesagt werden, da sie nicht ausreichend polizeilich abgesichert werden konnte.

von dpa

16. Oktober 2018, 21:38 Uhr

Mit dem frühen Führungstor erwischten die in Bestbesetzung angetretenen Mecklenburger einen Start nach Maß. Soukou nutzte einen krassen Abwehrfehler der Gastgeber eiskalt aus und ließ seinem ehemaligen Teamkameraden Kai Eisele im HFC-Tor keine Chance. Für den Angreifer war dies bereits sein fünfter Saisontreffer.

Das blieb allerdings die einzige nachhaltige Offensivaktion der Gäste in der ersten Halbzeit. Die Hallenser dominierten die Partie und hatten auch einige gute Möglichkeiten zum Ausgleich, nutzte sie aber nicht.

Auch nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild nicht. Hansa verteidigte sehr solide, fand aber in der Abteilung Attacke so gut wie nicht statt. Am Ende reichte es dennoch zum zweiten Dreier in Folge.