Fußball : Hansa Rostock gegen Erfurt in Bestbesetzung: Evseev fehlt

Hansa Rostock kann den verspäteten Jahresauftakt in der 3. Fußball-Liga in Bestbesetzung bestreiten.

von dpa

25. Januar 2018, 16:20 Uhr

Trainer Pavel Dotchev muss am Samstag (14.00 Uhr/MDR-Fernsehen) im Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt neben dem Langzeitverletzten Marcel Ziemer (Kreuzbandriss) lediglich ohne Willi Evseev auskommen. Der Mittelfeldspieler ist nach einem Schlüsselbeinbruch, den er sich Ende vergangenen Jahres zugezogen hat, noch nicht fit.

Dotchev sieht seine Elf, deren Auswärtsspiel in Großaspach am vergangenen Wochenende den widrigen Platzverhältnissen zum Opfer gefallen ist, gegen den Tabellenletzten in einer klaren Favoritenrolle. «Das ist kein Geheimnis. Wir brauchen die drei Punkte, um Anschluss an die oberen Plätze zu finden», sagte der 52-Jährige. «Wir müssen Top Niveau haben, nicht zu verkrampft, aber auch nicht zu lässig auftreten. Die Erfurter fangen nach dem 3:1 über Tabellenführer Magdeburg wieder an, an sich zu glauben. Das macht sie gefährlich.»

Vor seinem Einstand bei den Hanseaten steht der in der Winterpause verpflichtete Stürmer Pascal Breier. «Ich bin nicht sehr aufgeregt, weil ich mich schnell in der Mannschaft zurechtgefunden habe», sagte der 25-Jährige, der in der Winterpause vom VfB Stuttgart II an die Küste gewechselt ist. Ob Breier die einzige Spitze sein wird oder gemeinsam mit Soufian Benyamina stürmt, ließ Dotchev offen: «Da habe ich mich noch nicht entschieden.»