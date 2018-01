Fußball : Hansa Rostock gewinnt auch zweites Testspiel ohne Gegentor

Hansa Rostock hat auch den zweiten Test der Vorbereitung auf die Restrunde in der 3. Fußball-Liga ohne Gegentor gewonnen. Das Team von Trainer Pavel Dotchev bezwang am Sonntag auf einem Trainingsplatz im Rostocker Sportforum den polnischen Drittligist Blekitni Stargard 4:0 (1:0). Selcuk Alibaz (42. Minute), Joshua Nadeau (60.), Pascal Breier (88.) und Marcel Hilßner (90.+2) erzielten die Tore für die Mecklenburger, die im ersten Test am Freitag den Landesligisten Dynamo Schwerin mit 6:0 besiegt hatten.