Fußball : Hansa Rostock gewinnt Benefizspiel gegen Rot-Weiß Erfurt

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat ein weiteres Testspiel der Saisonvorbereitung am Samstag mit 2:1 (1:0) beim Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt gewonnen. Cebio Soukou (35. Minute) und Marco Königs (58.) erzielten vor 1400 Zuschauern im thüringischen Weißensee die Tore für das Team von Trainer Pavel Dotchev. Velimir Jovanovic (73.) traf für die vom ehemaligen Nationalspieler Thomas Brdaric trainierten Erfurter.

von dpa

14. Juli 2018, 16:56 Uhr

Die gesamten Einnahmen aus dem Benefizspiel sollen dem FC Rot-Weiß Erfurt zugutekommen. Zudem verzichtet der FC Hansa auf seine Antrittsprämie.

Hansas letzter Testspiel-Gegner vor dem Liga-Start am 29. Juli bei Wiederaufsteiger Energie Cottbus ist der dänische Zweitliga-Aufsteiger Hvidovre IF. Die Partie wird am 21. Juli um 15.00 Uhr im Waldstadion Neukloster ausgetragen.