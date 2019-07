Fußball : Hansa Rostock gewinnt ersten Test im Trainingslager

von dpa

03. Juli 2019, 17:11 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat das erste Testspiel im Trainingslager im niedersächsischen Barsinghausen gegen den West-Regionalligisten SV Rödinghausen 2:1 (0:1) gewonnen. Mirnes Pepic (50. Minute) und Marco Königs (64.) erzielten am Mittwoch die Tore für das Team von Trainer Jens Härtel, der in der Halbzeit komplett durchwechselte. Julian Wolff (39.) hatte Rödinghausen in Führung gebracht. Im zweiten Testspiel des Camps gastieren die Hanseaten am Samstag auf der Rückreise beim Bundesligisten VfL Wolfsburg.