Fußball : Hansa Rostock gewinnt zweiten Test in Malchow mit 4:0

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat den zweiten Test der Saisonvorbereitung mit 4:0 (1:0) beim Oberliga-Absteiger Malchower SV gewonnen. Kai Bülow (31. Minute), Nico Neidhart (53.), Maximilian Ahlschwede (71.) und Jonas Hildebrandt (75.) erzielten am Mittwochabend die Tore für das Team von Trainer Jens Härtel.

von dpa

26. Juni 2019, 20:51 Uhr

Im ersten Test der Vorbereitung hatten die Hanseaten am vergangenen Freitagabend beim Achtligisten LSG Elmenhorst mit 16:0 gesiegt. Nächste Testspielgegner sind am kommenden Samstag in zwei Partien an einem Nachmittag in Berlin Gastgeber VSG Altglienicke und Tennis Borussia Berlin.