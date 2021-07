Fußball : Hansa Rostock im DFB-Pokal am 8. August gegen Heidenheim

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock bestreitet sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Ligarivalen 1.

Frankfurt am Main | FC Heidenheim am 8. August um 18.30 Uhr im Ostseestadion. Das ergab die Terminierung am Montag. Nordost-Oberligist Greifswalder FC erwartet tags zuvor um 15.30 Uhr Bundesligist FC Augsburg. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.