Fußball : Hansa Rostock im Landespokal bei Schwarz-Weiß Eldena

Titelverteidiger FC Hansa Rostock steigt in den Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern ein. Der Drittligist, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, gastiert am Samstag (15.00 Uhr) beim LSV Schwarz-Weiß Eldena aus der Landesklasse. Trainer Pavel Dotchev kann dabei auch auf Kapitän Amaury Bischoff zurückgreifen, der in der Liga wegen einer Roten Karte noch gesperrt ist.