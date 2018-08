Fußball : Hansa Rostock im Pokal mutig

Außenseiter Hansa Rostock sieht sich in der ersten Runde des DFB-Pokals am kommenden Samstagabend (20.45 Uhr/Sky) gegen den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart nicht chancenlos. «Wir müssen einen super Tag erwischen, um die Sensation zu schaffen. Wir haben einen Vorteil: den Spielrhythmus», sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Donnerstag. «Ich bin sicher, dass wir die Qualität haben, auch gegen Stuttgart zu treffen.»

von dpa

16. August 2018, 13:58 Uhr

Hansa kann die Partie mit Ausnahme der Langzeitverletzten Oliver Hüsing, Marcel Hilßner und Eric Gründemann in Bestbesetzung angehen. «Alle sind fit. Bei zwei Positionen hab ich noch keine Entscheidung getroffen», sagte Dotchev. Der Deutsch-Bulgare hat gehörigen Respekt vor den zwei Klassen höher spielenden Schwaben. «Stuttgart bringt seit Monaten gute Leistungen. Auch in der Vorbereitung haben sie mit ihren Ergebnissen beeindruckt. Auch der FC Bayern ist mit 1:4 unter die Räder gekommen», sagte der 52-Jährige.

Für Angreifer Marcel Breier wird die Begegnung mit dem VfB eine ganz besondere. «Ich verbinde sehr viel mit dem VfB Stuttgart. Es ist etwas Besonderes für mich, ich hatte zehn schöne Jahre bei meinem Ausbildungsverein», sagte der 26-Jährige. Geschenke will Breier, der seit Jahresbeginn für Hansa aufläuft, allerdings nicht verteilen: «Sollte ich treffen, werde ich meine Emotionen nicht unterdrücken und, obwohl es mein Ex-Verein ist, jubeln.»