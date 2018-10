Fußball : Hansa Rostock in Bestbesetzung nach Zwickau: Hilßner bereit

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock will am Sonntag (13.00 Uhr) beim FSV Zwickau mit der Erfolgself der vergangenen Wochen Anlauf auf den dritten Ligasieg in Folge nehmen. «Nur Vladimir Rankovic ist angeschlagen und kann nicht dabei sein. Der Kader bleibt unverändert», sagte Trainer Pavel Dotchev am Freitag. Auch Mittelfeldspieler Marcel Hilßner, der Ende Februar einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie erlitt, ist nach einigen Kurzeinsätzen wieder eine Option für die Startelf.

von dpa

19. Oktober 2018, 13:57 Uhr

Nach zwei 1:0-Erfolgen über den Karlsruher SC und beim Halleschen FC sind die Hanseaten bis auf zwei Punkte an die Aufstiegsplätze herangerückt. «Wir wollen nachlegen und drei Punkte einfahren. Und wir wollen stärker spielen als gegen Halle. Ich hoffe, dass wir befreiter aufspielen», sagte der Hansa-Coach.

Dotchev fordert von seiner Elf ein couragierteres Auftreten als beim glücklichen Dreier in Halle, als die Mannschaft praktisch über die gesamte Spielzeit hinweg nur defensiv agierte. «Wir wollen auch spielerische Elemente zeigen. Also nicht nur reagieren, sondern dem Gegner mit unserer Offensive Schwierigkeiten bereiten», sagte der 53-Jährige. Einen Selbstläufer erwartet auch Oliver Hüsing nicht. «Das wird ähnlich eklig wie in Halle: hitzige Atmosphäre, enges Stadion. Darauf müssen wir uns einstellen», sagte der Kapitän.