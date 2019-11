Fußball : Hansa Rostock in Jena ohne Mittelfeldspieler Pepic

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss die Erfolgself der vergangenen Wochen am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena umstellen. Mittelfeldspieler Mirnes Pepic ist nach der fünften Gelben Karte, die er am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen 1860 München gesehen hat, für eine Partie gesperrt. «Wer ihn ersetzt, ist noch nicht final klar», sagte Trainer Jens Härtel am Freitag vor dem Gastspiel beim abgeschlagenen Tabellenletzten.

von dpa

01. November 2019, 13:55 Uhr

Vieles deutet darauf hin, das Korbinian Vollmann die Rolle von Pepic einnimmt. Der 26-Jährige büßte seinen Stammplatz, den er zu Beginn der Saison innehatte, zuletzt ein. Ansonsten hat Härtel keinen Grund, seine seit acht Spielen ungeschlagene Mannschaft personell zu verändern.

Da Jena in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen hat, gehen die Hanseaten als klare Favoriten in das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs. «Wir müssen diese Rolle annehmen. Jena hätte schon mehr Punkte haben können, sie werden auf eine Beendigung der Negativserie brennen. Wir wollen dagegen unsere Serie weiter ausbauen», sagte der Hansa-Coach. «Jena wird kompakt stehen und das Spiel am Anfang einfach halten.»