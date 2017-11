Fußball : Hansa Rostock in Sorge: Torhüter Blaswich angeschlagen

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock bangt vor dem Heimspiel am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) gegen den Karlsruher SC um den Einsatz von Torhüter Janis Blaswich. Der 26-Jährige hat wegen Wadenbeschwerden in dieser Woche nicht trainiert und konnte erst am Donnerstag eine Laufeinheit absolvieren. «Der Test war schon sehr gut. Aber wir werden erst am Sonntag entscheiden, ob Janis spielen kann», sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Freitag.