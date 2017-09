Fußball : Hansa Rostock kassiert zweite Auswärtsniederlage

Hansa Rostock hat am Freitagabend mit einem 1:2 (0:1) beim SC Paderborn die zweite Auswärtsniederlage in Serie hinnehmen müssen. Stefan Wannenwetsch (53. Minute) erzielte vor 8970 Zuschauern in der Benteler-Arena das einzige Tor für die Mecklenburger, die in dieser Saison zuvor in der Fremde bereits dreimal gewonnen hatten. Thomas Bertels (37.) und Dennis Srbeny (88.) trafen für den Tabellenführer.