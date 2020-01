Fußball : Hansa Rostock leiht Stürmer Hanslik von Holstein Kiel aus

Hansa Rostock meldet den zweiten Zugang für den zweiten Teil der Saison in der 3. Fußball-Liga. Stürmer Daniel Hanslik wird bis zum Saisonende vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen. «Daniel ist ein abschlussstarker und flexibel einsetzbarer Spieler. Er kann im Offensivbereich auf allen Positionen spielen», sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen in einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch. Hansa Rostock bestreitet am Freitag gegen den Halleschen FC das erste Pflichtspiel des Jahres.

von dpa

22. Januar 2020, 13:56 Uhr

Hanslik war im Sommer vergangenen Jahres vom Regionalligisten VfL Wolfsburg II zu den «Störchen» gewechselt, konnte sich dort bislang aber nicht durchsetzen. Der 23 Jahre alte Angreifer kam lediglich zu einem Zweitliga-Einsatz. Tags zuvor hatte Hansa den offensiven Mittelfeldspieler Nico Granatowski ebenfalls bis zum Saisonende vom Zweitligisten VfL Osnabrück ausgeliehen.