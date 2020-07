Fußball : Hansa Rostock meldet ersten Neuzugang: Schulz

Der FC Hansa Rostock meldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga. Außenstürmer Gian Luca Schulz wechselt vom Regionalligisten Union Fürstenwalde an die Ostseeküste und erhält beim einstigen Bundesligisten einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. «Luca ist ein junger, hungriger Spieler, der seine Offensiv-Qualitäten bereits unter Beweis gestellt hat und in dem wir noch weiteres Potenzial sehen», sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen in einer Mitteilung vom Donnerstag.

von dpa

09. Juli 2020, 13:35 Uhr