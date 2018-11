Fußball : Hansa Rostock: Nachlizenzierung bestanden

Hansa Rostock kann die weitere Saison in der 3. Fußball-Liga wie geplant angehen. Der Verein hat die Nachlizenzierung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach eigenen Angaben auf Anhieb bestanden. «Wir haben alle Nachweise im Vorfeld erbracht», sagte Christian Hüneburg, Hansa-Vorstand für Finanzen und Verwaltung, in einer Pressemitteilung vom Freitag. Demnach gehe der DFB «die Planungsansätze ohne Streichungen mit».

von dpa

30. November 2018, 14:53 Uhr

Hansa kann sich so in der Winterpause auch noch personell verstärken, ohne dass Auflagen seitens des Verbandes bestehen. Der Club hat die Rückkehr in die 2. Bundesliga als Saisonziel ausgegeben. Momentan liegt Hansa in der Tabelle auf Rang sieben - mit vier Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.