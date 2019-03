Fußball : Hansa Rostock punktet weiter auswärts: 1:1 in Karlsruhe

Hansa Rostock ist auch im vierten Auswärtsspiel in Serie in der 3. Fußball-Liga ungeschlagen geblieben. Nach drei Siegen kam das Team von Trainer Jens Härtel am Samstag zu einem 1:1 (0:1)-Unentschieden beim Tabellen-Zweiten Karlsruher SC. Lukas Scherff (61. Minute) erzielte vor rund 13 000 Zuschauern im Karlsruher Wildparkstadion den Ausgleichstreffer für die Mecklenburger, nachdem David Pisot (22.) die Hausherren in Führung gebracht hatte.

23. März 2019, 16:18 Uhr

Die ersatzgeschwächten Hanseaten, die auf fünf Stammspieler verzichten mussten, waren lediglich eine gute Viertelstunde ebenbürtig. Dann aber ließ Innenverteidiger Nico Rieble, der den gesperrten Julian Riedel vertrat, Pisot nach einer Ecke völlig frei zum Kopfball kommen. Der KSC-Kapitän köpfte unhaltbar für Rostocks Torhüter Ioannis Gelios ein.

Hätte Gelios in der 28. Minute nicht stark gegen Marvin Pourié pariert, wären die Hoffnungen der Gäste und deren 1300 Schlachtenbummlern auf wenigstens einen Teilerfolg bereits zu Pause dahin gewesen. «Unter aller Sau», kritisierte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen den Auftritt der Seinen in der Pause im NDR Fernsehen.

Nach dem Wechsel steigerte sich Hansa deutlich und wurde mit dem Ausgleich belohnt. Die Ecke des eingewechselten Maurice Bischoff verlängerte Tanju Öztürk ins Zentrum, und Scherff vollendete aus Nahdistanz per Kopf.