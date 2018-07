Fußball : Hansa Rostock startet Liga-Saison in Cottbus

Hansa Rostock startet das Unternehmen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga heute mit einem Auswärtsspiel beim Neuling Energie Cottbus. «Wir wollen ein Erfolgserlebnis feiern, den ersten Schritt machen und uns für die harte Vorbereitung belohnen», sagte Trainer Pavel Dotchev vor dem Gastspiel in der Lausitz.

von dpa

29. Juli 2018, 01:20 Uhr

Der 52 Jahre alte Deutsch-Bulgare erwartet keine leichte Aufgabe. «Cottbus wird uns alles abverlangen. Es ist beeindruckend, was sie geleistet haben letztes Jahr - nur eine Niederlage und nur 14 Gegentore. Das haben sie in der Vorbereitung untermauert», sagte der Hansa-Coach.

Die Aufstellung wird im wesentlichen dieselbe sein, die am vergangenen Wochenende die Liga-Generalprobe gegen den dänischen Zweitliga-Aufsteiger Hvidovre IF mit 3:0 (1:0) gewonnen hat. Offen ist, wer den verletzten Kapitän Oliver Hüsing in der Innenverteidigung ersetzt. Dotchev hat die Wahl zwischen Joshua Nadeau und Kai Bülow, der in der vergangenen Woche vom Ligarivalen Karlsruher SC zu Hansa zurückgekehrt ist.