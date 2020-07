Der FC Rostock startet am kommenden Montag die Vorbereitung für die Saison in der 3. Fußball-Liga. Nach Vereinsangaben vom Donnerstag müssen zunächst die Neuzugänge antreten, ehe am Mittwoch die komplette Mannschaft von Trainer Jens Härtel in das Übungsprogramm einsteigt.

von dpa

23. Juli 2020, 12:25 Uhr