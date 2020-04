Krankheiten : Hansa Rostock startet Training mit Minimalprogramm

Nach vierwöchigem Zwangsurlaub wegen der Corona-Pandemie ist Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock am Dienstag mit dem angekündigten Minimalprogramm in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Das Team von Trainer Jens Härtel absolvierte im Ostseestadion und auf den daneben liegenden Trainingsstätten mehrere Einheiten in Zweiergruppen - unter Beachtung der behördlichen Auflagen sowie den vom Club getroffenen Sicherheitsvorkehrungen.

von dpa

14. April 2020, 16:50 Uhr

Vor der ersten Einheit war Corona-Vorsorge angesagt: unter anderem mit Fiebermessen und Abfragen des allgemeinen Gesundheitszustands. «Eine weitere präventive Maßnahme beinhaltete das Umziehen in vier verschiedenen Umkleidekabinen, welche mit separaten Duschmöglichkeiten ausgestattet sind», heißt es in einer Mitteilung des Vereins. So solle der für alle Beteiligten bestmögliche Schutz gewährleistet werden. Die Einheit fand nach dem Maßnahmenkatalog des Clubs unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Medien statt.

Trainer Härtel hofft, dass die Übungsarbeit in absehbarer Zeit in größeren Gruppen fortgesetzt werden kann. «Im letzten Schritt sollte dann wieder «normales Mannschaftstraining» möglich sein, also auch Trainingsspiele im elf gegen elf», beschrieb der 50 Jahre alte Trainer seine Vorstellungen von der schrittweisen Rückkehr zur fußballerischen Normalität. Nach den derzeitigen Vorstellungen des Deutschen Fußball-Bundes soll die Saison trotz der anhaltenden Corona-Krise vorerst nicht abgebrochen und nach Möglichkeit zu Ende gespielt werden. Darauf hatten sich der DFB, der Ausschuss 3. Liga und die Verantwortlichen der 20 Clubs vor Ostern bei einer außerordentlichen Managertagung geeinigt.