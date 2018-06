Fußball : Hansa Rostock startet Trainingslager auf der Insel Rügen

Angeführt von Trainer Pavel Dotchev hat der FC Hansa Rostock am Montag in Baabe mit einer Laufeinheit ein fünftägiges Trainingslager begonnen. Der Fußball-Drittligist will auf der Insel Rügen die Vorbereitungen auf die Ende Juli beginnende Saison vorantreiben und das mit bislang neun Zugängen neu besetzte Team weiter zu einer Einheit formen. Auf dem Programm stehen auch zwei Testspiele am (morgigen) Dienstag beim SV Blau-Weiß Baabe und am Samstag auf der Rückreise beim FC Pommern Stralsund.

von dpa

25. Juni 2018, 15:54 Uhr

Zum Kader für das einzige Camp in der Vorbereitung gehören auch die beiden neuen Angreifer Marco Königs und Del-Angelo Williams, die in den beiden bisherigen Tests ihre Torgefährlichkeit nachhaltig unter Beweis stellten. Königs traf zum Auftakt beim 16:0 bei der SG Wöpkendorf fünfmal, Williams beim 12:0 bei der SpVgg Cambs-Leezen viermal. Noch erfolgreicher war allerdings der von Erzgebirge Aue am die Küste gewechselte offensive Mittelfeldspieler Cebio Soukou mit bislang sieben Testspieltoren.

Dotchev ist allerdings mit einigen personellen Sorgen auf Deutschlands größte Insel gereist. Abwehrchef Oliver Hüsing hat sich schon in der ersten Trainingswoche einen Außenmeniskusriss und ein Außenband-Anriss im linken Kniegelenk zugezogen und wird den Saisonstart verpassen. Mittelfeldspieler Willi Evseev fällt nach einer Operation ebenfalls vorerst aus.