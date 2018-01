Fußball : Hansa Rostock startet Vorbereitung: Breier vor Einstand

von dpa

erstellt am 01.Jan.2018 | 14:09 Uhr

Zur ersten Übungseinheit des neuen Jahres wird auch Torhüter Janis Blaswich wieder im Team von Trainer Pavel Dotchev erwartet. «Mein Ziel ist es, dass ich im Verlauf der Vorbereitung wieder alles mitmachen kann», sagte der 26-Jährige. Blaswich hatte sich Ende November einer Leistenoperation unterzogen. Der Schlussmann war von den Hanseaten unmittelbar vor Saisonbeginn vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ausgeliehen worden und hatte sich auf Anhieb als Leistungsträger durchgesetzt.

Hansa hat auf ein Trainingslager in wärmeren Gefilden verzichtet und wird das komplette Vorbereitungsprogramm auf dem heimischen Trainingsgelände absolvieren. Zum Abschluss gibt es am 13. Januar ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Sønderjysk Elitesport. Zum Programm gehören drei weitere Begegnungen gegen unterklassige Teams. Im ersten Ligaspiel des nächsten Jahres gastieren die Hanseaten am 20. Januar 2018 (14.00 Uhr) bei Sonnenhof Großaspach.

Das Testspielprogramm: 05. Januar (13.30 Uhr): Hansa Rostock - Dynamo Schwerin 07. Januar (13.30 Uhr): Hansa Rostock - Blekitni Stargard 10. Januar (13.30 Uhr): Hansa Rostock - TSG Neustrelitz 13. Januar (13.30 Uhr): Hansa Rostock - Sønderjysk Elitesport