Fußball : Hansa Rostock sucht weiter nach Verstärkung

Auch nach acht Neuverpflichtungen ist der FC Hansa Rostock weiter auf der Suche nach Verstärkungen. «Mit dem jetzigen Kader können wir schon anfangen, aber wir wissen auch, dass wir noch zwei, drei Spieler brauchen», sagte Trainer Pavel Dotchev am Sonntag in Rostock beim Trainingsauftakt des Fußball-Drittligisten. Im offensiven Bereich auf den Außenpositionen und hinten links in der Viererkette sieht der 52-Jährige noch Handlungsbedarf.

von dpa

17. Juni 2018, 16:14 Uhr

Acht Zugängen stehen bislang elf Abgänge gegenüber. Einziger namhafter Neuer neben Dirk Orlishausen (Karlsruher SC), der als Torwart-Trainer auch Standby-Profi sein wird, ist Stürmer Marco Königs, der beim Ligarivalen Kickers Würzburg keine Perspektive mehr hatte. Bryan Henning hat sich am Wochenende endgültig gegen Hansa entschieden. Der Mittelfeldspieler wechselt zum österreichischen Erstliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck.

Die Hanseaten haben ein Vorbereitungsprogramm mit einem Trainingslager vom 25. bis 30. Juni auf der Insel Rügen geplant. Dort sollen mehrere Testspiele gegen zumeist unterklassige Gegner aus der Region stattfinden. Namhaftester Kontrahent ist am 6. Juli im Stadion Am Bodden in Ribnitz-Damgarten der dänische Erstligist FC Helsingør. Die 3. Liga beginnt am letzten Juli-Wochenende. Die Ansetzungen und exakten Termine stehen noch nicht fest.