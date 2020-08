Fußball : Hansa Rostock und Torgelower FC erneut im Landespokal-Finale

Im Finale des Fußball-Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern stehen sich wie im Vorjahr der FC Hansa Rostock und der Torgelower FC Greif gegenüber. Drittligist Hansa gewann am Sonntag sein Halbfinale beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Schönberg 95 souverän mit 5:0 (1:0). NOFV-Oberligist Torgelow hatte sich am Samstag mit 2:1 (1:1) beim Verbandsligisten FC Mecklenburg Schwerin durchgesetzt. Das Endspiel 2019 hatten die Rostocker in Neustrelitz mit 4:1 für sich entschieden und die Trophäe damit zum fünften Mal in Serie geholt.

von dpa

16. August 2020, 16:13 Uhr