Fußball : Hansa Rostock unter Druck: Sieg gegen Chemnitz Pflicht

Hansa Rostock steht mächtig unter Druck. Das Team von Trainer Jens Härtel muss das letzte Spiel der Hinrunde heute (14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) gegen den Chemnitzer FC unbedingt gewinnen, um nicht in den Tabellenkeller der 3. Fußball-Liga abzurutschen. «Chemnitz spielt seit Wochen guten Fußball und punktet. Sie werden die Punkte aus dem Ostseestadion mitnehmen wollen. Wir wollen sie aber hierbehalten, um wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen», sagte Härtel.

von dpa

14. Dezember 2019, 03:47 Uhr

Hansa geht mit Personalsorgen in das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs. Nach Kai Bülow und Nikolas Nartey, die in diesem Jahr verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen, droht auch der Ausfall von Nik Omladic. Der 30 Jahre alte Mittelfeldakteur, der sich nach seinem Wechsel vom Zweitligisten Greuther Fürth auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft hat, laboriert an einer Schulterverletzung.